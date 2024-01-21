نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة الزعيم.. عادل إمام يحصد أهم جائزة في حفل جوي اووردز_ jay awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المستشار تركي آل شيخ، على تكريم الزعيم عادل إمام بجائزة الفن العربي ضمن فعاليات جوائز جوي اووردز_ jay awards في نسخته الرابعه.

وتم خلال الحفل تقديم فيلم وثائقي عن حياة ومشوار الزعيم، كما حرص عادل إمام على شكر فريق صناع الترفيهية من خلال رسالة صوتية قال فيها: “أشكركم على الحب والدعم”.

كلمة أبناء الزعيم:

واستلم الجائزة ابنائه محمد ورامي إمام وسط حفاوة كبيرة من المتواجدين، وقال محمد:" اشكر الشعب السعودي على حبه للفن المصري وتقديره ودعمه لينا ديما، واحب اقول للشعب الفلسطيني انتوا ديما في القلب".

وقال رامي: “اشكر الشعب السعودي والتكريم المميز، وحابب اتكلم هنا ك ابن مش مخرج بشكر اللى عمل الفيديو لأن فيه مشاعر كتير وعادل امام ربانا كلنا وزرع جوانا قيم الأسرة المصرية وأنا بشكره على ده، كما أوجهه الشكر لامي سيده عظيمه كافحت مع ابويا أكتر من 60 سنه”.

وفي سياق آخر يُبث الحفل، الذي يحضره المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وقائع وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى وقائع توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

و يشارك في الحفل بنسخته الرابعة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الإجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

وأثناء سيتم تكرم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على إعجاب الجمهور خلال العام 2023.

المرشّحون للجوائز

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الإختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة إختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.

• فى مجال السينما وصل إلى التصفيات:-

الفيلم المفضّل:

الخلاّط، الهامور، بيت الروبي، سطّار.

- الممثلة المفضّلة:

أمينة خليل، إلهام علي، نيللي كريم، سعاد عبدالله

- الممثل المفضّل:

إبراهيم الحجاج، عبدالعزيز الشهري، زياد العمري، كريم عبدالعزيز.

المسلسلات الدرامية

- المسلسل المفضّل:

بروحهم في البيت، أمر إخلاء، كريستال، ملح وسمرة.

- الممثلة المفضّلة:

هدى حسين، كاريس بشار، باميلا الكيك، رهف محمد.

- الممثل المفضّل:

باسل خياط، إبراهيم الحجاج، محمود نصر، سعد عزيز.

- الوجه الجديد المفضّل:

أصايل محمد، فَي فؤاد، جمال الصالح، وليد قشران.

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة:

فووق (أصالة)، مزلاج (أميمة طالب)، وياك وياك (أحلام)، يا ليل ويالعين (الشامي).

- الفنانة المفضّلة:

أحلام، أصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

- الفنان المفضّل:

عبدالمجيد عبدالله، عايض، ماجد المهندس، تامر عاشور.

- الوجه الجديد المفضل:

الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد.

المؤثّرون

- المؤثّرة المفضّلة:

أبرار العثمان، بيبي العبدالمحسن، نارين عمارة (نارين بيوتي)، يارا النملة.

- المؤثّر المفضّل:

أبو نوح، بندر مدخلي (بندريتا)، عمر فاروق، أحمد القحطاني (ShoNgxBoNg).

الرياضة

- الرياضية المفضّلة: البندري الهوساوي، حصة العيسى، أُنس جابر، صبا توفيق.

- الرياضي المفضّل: سالم الدوسري، عبدالله الربيعة، نواف العقيدى، ياسين بونو.