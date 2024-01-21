مصطفى كامل يفوض مهام منصب نقابة الموسيقيين لحلمي عبد الباقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما نشره أمس على صفحته الفيس بوك منشور لمح فيه باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

رفض حلمي عبد الباقي منصب نقيب المهن الموسيقية

وعلق حلمي عبد الباقي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري واخويا الفنان الكبير مصطفي كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته وهو إسناده مهمه النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن اقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي انسان علي مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي انسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته انت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمه كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات”.

وأضاف “حلمي”، 'أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجود'.

وأعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلا: توكلت علي الله أفوض أمري إلي الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا علي هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.

رغبة أعضاء نقابة المهن الموسيقية لمصطفى كامل

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقله وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا.

ولن يلتفت أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة الاصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية.

ويتوجه أعضاء مجلس الإدارة برسالة إلى النقيب العام: “لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير”.