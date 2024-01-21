نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار تركي آل شيخ يسلم جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لـ انطوني هوبكنز بحفل جوي أوردز - joy awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل شيخ، عن منح جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، للفنان انطوني هوبكنز بحفل جوي أوردز وذلك من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث نشر صورته بصحبة "انطوني" وهو يسلمه الجائزة وكتب: "جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان انطوني هوبكنز في حفل جوي اوورد 2024" كما أرفق رابط البث المباشر للحفل.

ومن جهة آخرى، نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو للنجم العالمي "هوبكنز" أمس، وذلك عبر صفحته على موقع إنستجرام. وعلق على الفيديو قائلًا: "يا لها من ليلة لا تُنسى معك يا سيدي، ومن دواعي سروري الاستماع إلى عزفك على البيانو الذي كان مملوكًا سابقًا لعازف البيانو الأعظم فلاديمير هورويتز".

فعاليات حفل جوي أوردز

بدء منذ قليل حفل توزيع الجوائز جوي أوردز - joy awards وبدء توافد النجوم من مختلف أنحاء العالم إلى الحفل حيث أن قائمة المدعوين ليست مقتصرة على بلد واحدة فتضم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريجز، انتوني هوبكنز بالإضافة لـ هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد وعدد آخر من النجوم

وفي سياق متصل، يتضمن حفل جوي أورد 5 فئات وهم: السينما، الموسيقى، المؤثرين، الرياضة والمسلسلات وتُمنح الجوائز من قبل الهيئة العامة للترفيه بناءً على تفضيلات الجمهور ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز اليوم على الفائزين.

الجوائز في حفل جوي أوردز



ويشمل الحفل 13 جائزة، هي جائزة أفضل ممثل وممثلة ووجه جديد عن فئة المسلسلات، وجائزة المسلسل المفضل، وجائزة الممثل المفضل والممثلة المفضلة والفيلم المفضل والوجه الجديد عن فئة السينما، وجائزة الفنان المفضل والفنانة المفضلة، والأغنية المفضلة، وجائزة الرياضي والرياضية المفضلة، وجائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة. هذا، بالإضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة، وجائزة شخصية العام.



ترويج المستشار تركي آل شيخ للحفل

من وجهة آخرى، حرص المستشار تركي آل شيخ أن يروج لحفل جوي أوردز - joy awards وذلك من خلال نشر عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" واستعان بها صورة عدة نجوم من كافة أنحاء العالم سواء من هوليوود أو نجوم الغرب بشكل عام واستعان من نجوم مصر بصورة الفنان ياسر جلال وعلق على الصور قائلًا: "ليلة لا تُنسى بانتظاركم مع نجوم #جوي_اوورد استعدوا لمشاهدة الأناقة والإبداع" ونشر البث المباشر للحفل.

