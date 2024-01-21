نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر.. إطلالة مميزة لميمي جمال في أوردز - joy awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة ميمي جمال بإطلالة مميزة بفستان باللون الأحمر أثناء دخولها في حفل أوردز - joy awards، رافعة شعرها وارتداءها شنطة باللون الفضي.

آخر أعمال الفنانة ميمي جمال السينمائية

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة القديرة ميمي جمال السينمائية فيلم "أنا وإبن خالتي" الذي يعرض الآن بدور العرض.

أبطال فيلم "أنا وإبن خالتي"

شارك في بطولة الفيلم الفنان القدير سيد رجب والفنانة القديرة ميمي جمال وبيومي فؤاد والفنانة القديرة إنعام سالوسة والفنانة هنادي مهنا والفنانة إسراء رخا والفنان الشاب الراحل محمد بطاوي والفنانة سارة عبد الرحمن والفنان القدير لطفي لبيب وعدد آخر من نجوم الفن.



آخر أعمال ميمي جمال المسرحية

و في السياق ذاته كانت آخر أعمال الفنانة القديرة ميمي جمال المسرحية مسرحية " الصندوق الأحمر" الذي يعرض الآن بالمملكة العربية السعودية.

أبطال مسرحية "الصندوق الأحمر"

الفنانة ليلي علوي والفنانة القديرة ميمي جمال والفنان طارق الابياري والفنانة رنا رئيس والفنانة مروة عبد المنعم والفنان سليمان عيد وعدد آخر من نجوم الفن.