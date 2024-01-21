مايسترو العرب.. هاني فرحات يكرم 'لانغ لانغ' في حفل جوي أووردز

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أحمد جودة - القاهرة - مشاركة مميزة للموسيقار الكبير هاني فرحات في مهرجان جوي أووردز في الرياض حيث تم اختياره باعتباره أحد أهم الموسيقيين بالعالم العربي لتكريم الموسيقار وعازف البيانو العالمي الصيني لانغ لانغ الذي يعتبر من أشهر عازفي العالم وجاء اختيار الموسيقار المصري هاني فرحات نظرًا لما حققه من نجاح كبير وضعه بين صفوف أهم الموسيقيين في العالم لذا تم اختياره لتلك المهمة المميزة في هذا المهرجان الكبير

هاني فرحات يكشف عن سعادته لتكريم لانغ لانغ



وعبر فرحات عن سعادته الشديدة حيث قال خلال الحفل أشعر بالفخر الشديد والسعادة البالغة لتكريم أسطورة الموسيقى لانغ لانغ الذي كنت أحلم فقط بحضور إحدى حفلاته واليوم أهديه التكريم الذي يستحقه.



من جهة أخرى قدم فرحات منذ عدة ساعات ليلة رابح صقر ضمن حفلات موسم الرياض وهو الحفل الذي حقق نجاح كبير وحضره الآلاف من عشاق رابح صقر وأبدع فيه فرحات كعادته.