أحمد العوضي: دور البطولة في "الإسكندراني" كان تحدي وخالد يوسف ساعدني في الظهور بشكل مختلف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان أحمد العوضي، أن دور البطولة في فيلم "الإسكندراني" كان التحدي بالنسبة له لتحقيق نجاحات في السينما مثل النجاحات التي يحققها في الدراما.

تصريحات أحمد العوضي:

وأشار "العوضي"، خلال مقابلة خاصة له ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفيلم في أول 6 أيام حقق 8 مليون جنيه وهو رقم كبير لهذا الفيلم، وبالأخص أنه ليس في فترة أعياد وحفلات.

وأضاف أن فيلم الإسكندراني به قصة جيدة ودراما مختلفة وبه تمثيل جيد جدًا، مؤكدًا أن المخرج خالد يوسف ساعده في الظهور بتمثيل مختلف، موضحًا أنه لم يحضر كثيرًا لهذا الفيلم حيث إنه ممارسة لمثل هذه الألعاب "البوكس".

وتابع: "عندي حق عرب في رمضان 2024.. بإذن الله يعجب الجمهور".

أبطال فيلم الإسكندراني

ويشارك في بطولة فيلم الإسكندراني مجموعة من الفنانين منهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، رحاب الجمل، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

إيرادات فيلم الإسكندراني



وحقق فيلم الإسكندراني إيرادات بلغت مساء أمس 523 مليون و538 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني، وبلغ إجمالي إيرادات أسبوعين عرض 13 مليون و664 ألف و285 جنيه.

قصة فيلم الإسكندراني

وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.

أحمد العوضي يتصدر محركات البحث:

ويذكر أن تصدر العوضي محركات البحث الأيام الماضية بعد أن أعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب قائلًا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير.. كما أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالهما وقالت: تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير.