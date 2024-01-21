نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل صحفيا في روزا اليوسف واشتهر بدور العمدة.. ما لا تعرفه عن صلاح منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في يوم الجمعة 19 يناير، نحيي ذكرى وفاة عمدة السينما صلاح منصور، الذي اشتهر بأدوار الشر وحقق نجاحات واسعة منذ ظهوره على الشاشة، تميز بالذكاء والإصرار والعزيمة.





صلاح منصور وُلد في شبين الكوم، وبدأ رحلته الفنية على المسرح المدرسي في عام 1938 أثناء دراسته. عام 1940، عمل محررًا في روزااليوسف، وأسس المسرح المدرسي مع زكي طليمات. شكل مع زملاء دفعته فرقة المسرح الحر في عام 1954، وتقلد منصب مستشار فيإدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم حتى وفاته.



مسيرة صلاح منصور الفنية

صلاح منصور قاد مسيرة فنية متنوعة وناجحة، ومن بين أبرز أعماله مسرحيات مثل "الناس اللي تحت"، "ملك الشحاتين"، "برعي بعدالتحسينات"، "زقاق المدق"، "ياطالع الشجرة"، "رومولوس العظيم"، و"زيارة السيدة العجوز".





تألقت مسيرة صلاح منصور الفنية لتشمل ليس فقط المسرحيات بل أيضًا الأفلام، والدراما التلفزيونية، والدراما الإذاعية، حيث قام بتمثيلسهرة بعنوان "شهر في الجنة" وشارك في العديد من الأعمال مع نجوم مثل نعيمة وصفي وزهرة العلا. أخرج عدة مسرحيات من بينها "عبدالسلام أفندي" و"بين قلبين". في الستينات، قدّم أدوارًا معقدة ومؤثرة في أفلام مثل "لن أعترف"، "الشيطان الصغير"، "أرملة وثلاثبنات"، و"الزوجة الثانية".





صلاح منصور حاز على العديد من الجوائز التقديرية، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل مصري إذاعي عام 1954 في مسابقة من إذاعة صوتالعرب. حصل أيضًا على جوائز سينمائية، منها جائزة عن دوره في فيلم "لن أعترف"، وفاز بجائزة أفضل دور ثانوي في فيلم "الشيطانالصغير". تم تكريمه بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد الفن، وحصل على جائزة الدولة التقديرية من أكاديمية الفنون فيأكتوبر 1978.



وفاة صلاح منصور

توفي الفنان الراحل صلاح منصور يوم الجمعة 19 يناير في مستشفى العجوزة بعد صراع مع عدة أمراض كان يحرص على إخفائها عنأسرته. في لحظات قبل وفاته، دخل أخوه جمال وطلب منه أن يعيد أداء دوره في فيلم "هملد" رغم مرضه.