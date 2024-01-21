نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن حفل جوائز جوي اووردز _ jay awards.. طرح الإعلان الأول لـ "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر فريق عمل فيلم “ولاد رزق” طرح التريلر الأول للفيلم الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى ضمن فعاليات حفل جوائز جوي أووردز jay awards، وقد أعلن عن ذلك مؤلف العمل صلاح الجهيني.

وظهر على الإعلان طابع الاكشن والحماس كما تم تصويره ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال المخرج طارق العريان أن الفيلم تطلب تجهيزات كثيرة والجمهور ينتظر الجزء الثالث بحماس شديد، صورنا عدة مشاهد في الرياض وهنرجع نكمل في مصر إن شاء الله".

تصريحات أحمد عز:

وفي سياق آخر تحدث الفنان أحمد عز عن التحضيرات الخاصة بفيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى شاشة القنوات السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد أعرب عز عن سعادته بوجود آسر ياسين في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وقال:" آسر ياسين نجم كبير وأنا سعيد وتشرفت أنه معانا في ولاد رزق ويارب نقدم حاجه حلوة تعجب الجمهور".

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

آخر أعمال آسر ياسين:

ويذكر أن آخر أعمال آسر ياسين هو فيلم "شماريخ" الذي يعرض حاليًا في دور العرض ويحقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل:

ويمثل شماريخ التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل، حيث اجتمعا من قبل في فيلم صاحب المقام في 2020، كما ظهرت أمينة ضيف شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت الذي يقدم بطولته أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

وجدير بالذكر أن يضم فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.