نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. ما لا تعرفه عن عصمت عبدالعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ١٩ يناير، نحيي بذكرى وفاة الفنانة المصرية عصمت عبدالعليم، التي تعد من متعددات المواهب، حيث كانت مطربة وممثلة. وُلدت فيالمنصورة في ١٦ فبراير ١٩٢٣.





في إحدى المرات، زار الموسيقار رياض السنباطي صديقه في المنصورة وصادف أن استمع لصوت ابنته وهي تعزف وتغني على العود. بفضل حسه الفني، أدرك أن لديها مستقبل واعد في عالم الغناء. لم يكتف بنصيحتها بالانتقال والإقامة في القاهرة للانطلاق من خلالالإذاعة المصرية، بل قدم لها لحن أغنيتها الأولى "نجمة في سماكي". من خلال هذه الأغنية، اجتازت امتحان اللجنة الإذاعية وحققت نجاحًاباهرًا، وتم اعتمادها كمطربة في الإذاعة.





قدمت الفنانة عصمت عبدالعليم أكثر من 130 أغنية، حيث أحيتها من خلال حفلات غنائية عامة وبرامج الإذاعة، إضافة إلى مشاركتها فيالأفلام السينمائية. من بين الأغاني الشهيرة التي قدمتها: "البلبل والزهرة، بساط الريح، رايحين على سوقنا، كل غالى وله ثمن، ما تقولشياريت على شىء فاتك، يا أم النسب عالى يا بنت عزبتنا، الدنـيا فى إيدى والكل عبيدى، عروستنا مين قدها، صعبان عليا، على يا قلبى،الصبح جميل محلاه، يا ورد على فل وياسمين، طاير يا حمام، صوت فلسطين، يا نخلتين فى العلالى".



برامج وأوبريت

عصمت عبدالعليم قد شاركت في البرامج والأوبريتات الإذاعية مثل "الليلة الكبيرة، الطير الحائر، الثورة، أم شناف، لولى الندى، جزيرةالسبع بنات، ست الدار، من مصر الإسكندرية، ليالى الأندلس، شارع الغورية، الورد والتمر حنه، والفارس الموعود". كما شاركت في العديدمن الأفلام الغنائية، منها "سيد درويش، مملكة النساء، قلوب الناس، عبيد المال، تار بايت، عائشة، ليلة غرام، انتصار الشباب، أمير الانتقام،آخر كدبة".





أبرز أغاني عصمت عبدالعليم





غنت مع فريد الأطرش في أوبريت بساط الريح في فيلم آخر كدبة.





غنت مع عبدالحليم حافظ نشيدًا وطنيًا هو العهد الجديد، كما غنت معه البلبل والزهرة.





رايحين على سوقنا-بسبس ناو من أوبريت الشاطر حسن-دويتو كل غالي وله ثمن-ماتقولش ياريت على شيء فاتك- يا أم النسب عالييابنت عزبتنا -الدنـيا في إيدي والكل عبيدي-عروستنا مين قدها -صعبان عليا... علي يا قلبي- غرد العصفور في أيكته-إسكتش العنب- اهمالهوى- الصبح جميل محلاه- يا ورد على فل وياسمين- خلاص هتهنى- البيجي بيجي يا بيجي بيجي- في القلب مكانك- اهو الفرحجاني- سألت الطير- في عيينيه فرحة- ياضحكة حبيبي- دي غلاوتك بالدنيا- طاير يا حمام- نشيد ألسّلاح- صوت فلسطين- كل عام وانتمبخير- مصر وادى النيل- يا حياة- سمعة بلادنا- يانا يانا من غرامه يانا- الله يا سلام- مين حيرك قل لي- الماضي والحاضر- الهرم- بلدالأحرار- المصرية- يا نخلتين في العلالي- البدر عريس- اهـ يانا اهـ- لإلى يا فرح- عيد الشباب- فرحة الشعب- عيد الثورة- بنت مصر- صباح الخير- شوف نور الفنار- يا ألف زينة وزينة