نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزالها.. ظهور مميز لـ نجاة الصغيرة في حفل joy awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة من نوع خاص في حفل joy awards المقام حاليًا في المملكة العربية على مسرح قامت الفنانة نجاة الصغيرة بغناء أغنية “عيون القلب” في مفاجأة لحضور الحفل حيث ظهرت نجاة وهي مرتدية فستانًا من اللون الكافيه ومحتشم.

تكريم نجاة الصغيرة

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد كشفت أن إدارة المهرجان تستعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل اليوم وهو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة وتكريمها ضمن فعاليات الحفل.



وكان قد ظهر النجم العالمي أنتوني هوبكنز على كاربت حفل joy awards، وهو صاحب الجوائز المتعددة خلال مسيرته منها جائزتي أوسكار، وأربع جوائز بافتا، وجائزتان إيمي برايم تايم، وجائزة أوليفيه، وقد مُنح لقب فارس من قِبل الملكة إليزابيث الثانية لخدماته للدراما في 1993.



كذلك ظهرت النجمة منى زكي رفقة زوجها الفنان أحمد حلمي،ميمي جمال، أيمن زيدان، ياسر جلال، لبلبة، كارمن بصيص، باميلا الكيك، رفيق علي أحمد، الإعلامية ريا أبي راشد، جهاد الأطرش، حسين المنصور، محمد المنصور، والإعلامية بوسي شلبي..





وأيضًا الثنائي الفني شيكو وهشام ماجد، ونادين نسيب نجيم، الإعلامى عمرو أديب، منى واصف وماجي بوغصن، المطربة نجوى كرم، هالة صدقي، وسارة أبي كنعان، وأيضا النجمة درة.



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حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.



وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.



أبرز المرشحين لجوائز joy awards



الأفلام السينمائية المتنافسة: "الهامور - الخلاط - ستار - بيت الروبي".

الممثلات المتنافسات في فئة السينما: "إلهام علي - أمينة خليل - سعاد عبدالله - نيللي كريم".

الممثلون المتنافسون في فئة السينما: "عبد العزيز الشهري - إبراهيم الحجاج - كريم عبد العزيز - زياد العامري".

المسلسلات المتنافسة: "أمر إخلاء 3 - بروحهم في البيت - ملح وسمرة - كريستال".

الممثلات المتنافسات في فئة المسلسلات: "هدى حسين - كاريس بشار - باميلا الكيك - رهف محمد".

الممثلون المتنافسون في فئة المسلسلات: "محمود نصر - باسل خياط - سعد عزيز - إبراهيم الحجاج".

الممثلون الصاعدون المتنافسون: "في فؤاد - أصيل محمد - جمال الصالح - وليد قشران".

الأغاني المتنافسة: "وياك وياك لـ أحلام - فوق لـ أصالة - يا ليل ويا العين لـ لشامي - مزلاج لـ أميمة طالب".

المطربات المتنافسات: "أصالة - أحلام - نانسي عجرم - أميمة طالب"

المطربون المتنافسون: "عبد المجيد عبدالله - عايض - تامر عاشور - ماجد المهندس".

المطربون الصاعدون المتنافسون: "الشامي - سلطان المرشد - طلال سام - وليد محمد".

المؤثرون المتنافسون: "أبرار العثمان - نارين بيوتي - يارا النملة - بيبي العبد المحسن - أبو نوح - بنداريتا - عمر فاروق - أحمد القحطاني".

الرياضيون المتنافسون: "أنس جابر - صبا توفيق - حصة العيسى - البندري الهوساوي - سالم الدوسري - ياسين بونو - عبد الله الرباع - نواف العقيدي".