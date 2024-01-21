نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي وأحمد حلمي والرداد وايمي وأصالة أبرز ثنائيات الـ joyawards (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل جوي أواردز في نسخته الرابعة تجمع العديد من الأزواج الذين تسيطر عليهم الرومانسية والأناقة على السجادة الحمراء.

وكان من بينهم الفنانة أصالة وزوجها فائق حسن، والنجم جون سينا مع زوجته، بالإضافة إلى وفاء الكيلاني وتيم حسن، ورحمة رياض وزوجها. ولميكن الأمر مقتصرًا على هؤلاء، بل شمل أيضًا ماجي بو غصن وزوجها، وغيرهم من الثنائيات الساحرة.



وأطل الثنائي منى زكي وأحمد حلمي في أول طهور لحلمي بعد وفاة شقيقه، وارتدت منى زكي فستانًا باللون الأحمر من تصميم ايلي صعب.





أطلت الفنانة أصالة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانًا أنيقًا باللونين الأزرق والأبيض، وزينت يديها بأكمام طويلة. اعتمدت على تسريحةشعر مرتفعة ومكياج بدرجات النيون. لفتت الأنظار بشكل لافت عند وصولها على السجادة الحمراء يدًا بيد مع زوجها الشاعر فائق حسن،وسط تصفيق حار من الجمهور والصحافة.





وظهر الثنائي الشهير، الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم حسن، في إطلالة رومانسية وأنيقة، منفين شائعات الانفصال التي تم تداولها. سرقت وفاء الكيلاني الأنظار بجمالها الملفت، حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الذهبي واعتمدت على تسريحة شعر مرتفعة.





ولمعت الفنانة العراقية رحمة رياض بإطلالة ساحرة حمراء، حيث أبرزت جمالها وأنوثتها بفضل مكياجها الناعم. وكانت مصاحبة بجانب زوجهاالفنان الكسندر علوم، مكملين تألقهما على السجادة الحمراء.

كما أطل الثنائي نيكول سابا ويوسف الخال باطلالة رومانسية حيث ارتدت نيكول فستانًا باللون الأصفر يتميز ببساطته وأناقته ومتناسب مع لون بشرتها وشعرها.



كما أطلت الفنانة ايمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد بفستانًا كحلي اللون.

يتضمن الحفل 13 جائزة تشمل أفضل ممثل وممثلة، ووجه جديد في فئة المسلسلات، جائزة المسلسل المفضل، وأيضًا جوائز للممثل والممثلةالمفضلين، الفيلم المفضل، وجه جديد في فئة السينما، المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة. بالإضافة إلى جوائز تكريميةمثل جائزة صناع الترفيه الفخرية، وجائزة الفنان والفنانة المفضلين، جائزة الأغنية المفضلة، وجائزة الرياضي والرياضية المفضلين.



الأفلام المرشحة لجوائز joy awards

الأفلام المرشحة للجوائز تشمل "الهامور" و"بيت الروبي ستار". أما في فئة المسلسلات، فتتنافس "ملح وسمرة"، "كريستال"، "بروحهم فيالبيت"، و"أمر إخلاء 3" على العديد من الجوائز المثيرة في حفل Joy Awards.



