رنا رئيس تكشف سبب عدم استكمالها لمشاهدها في "رحلة ٤٠٤"

القاهرة - محمد ابراهيم - حضرت الفنانة الشابة رنا رئيس حفل توزيع جوائز جوي أورد التي أقيمت بالرياض ضمن فعاليات موسم الترفيه، حيث حرص على الحضور عدد كبير من النجوم أبرز يسرا، أحمد السقا، كريم عبد العزيز.

وكشفت رنا رئيس عن عدم استكمالها لمشاهدها في "رحلة ٤٠٤" قائلة:' كان من المفترض أن استكمل مشاهدي بالفيلم لكن ظروف سفري منعتني.

وكشفت رنا رئيس في تصريحات صحفية أن شخصيتها في مسلسل انترفيو مختلفة بالنسبه لها وأوضحت إنها تجسد ثلاث شخصيات مختلفين خلال أحداث العمل.

مسلسل إنترفيو يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، رنا ضمن الأحداث سوف تعيش قصة حب عن طريق الذكاء الاصطناعي والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان السوري خالد شباط، في أول أدواره بالدراما التليفزيونية في مصر، بعد نجاحه بمسلسل كريستال، الذي عُرض مؤخرًا.

ويشارك في بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

عصابة عظيمة

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

قصة العمل

وتدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه وماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين