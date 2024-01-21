حسن أبو الروس يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حسن أبو الروس صورا للزعيم عادل إمام بعد تكريمه من مهرجان جوي أوورد من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق على الصورة قائلا: “الزعيم، ربنا يديله الصحة”، فيما لاقى المنشور تفاعلا واسعا بين محبي عادل إمام.

تكريم عادل إمام

حرص المستشار تركي آل شيخ، على تكريم الزعيم عادل إمام بجائزة الفن العربي ضمن فعاليات جوائز جوي اووردز_ jay awards في نسخته الرابعه.

وتم خلال الحفل تقديم فيلم وثائقي عن حياة ومشوار الزعيم، كما حرص عادل إمام على شكر فريق صناع الترفيهية من خلال رسالة صوتية قال فيها: “أشكركم على الحب والدعم”.

واستلم الجائزة ابنائه محمد ورامي إمام وسط حفاوة كبيرة من المتواجدين، وقال محمد:" اشكر الشعب السعودي على حبه للفن المصري وتقديره ودعمه لينا ديما، واحب اقول للشعب الفلسطيني انتوا ديما في القلب".

وقال رامي: “اشكر الشعب السعودي والتكريم المميز، وحابب اتكلم هنا ك ابن مش مخرج بشكر اللى عمل الفيديو لأن فيه مشاعر كتير وعادل امام ربانا كلنا وزرع جوانا قيم الأسرة المصرية وأنا بشكره على ده، كما أوجهه الشكر لامي سيده عظيمه كافحت مع ابويا أكتر من 60 سنه”.

يشارك في الحفل بنسخته الرابعة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الإجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

يشارك حسن أبو الروس في " مسلسل حالة خاصة " حيث تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل