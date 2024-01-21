شاهد.. هدى الاتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها(صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هدى الاتربي متابعيها وجمهورها بصور جديده لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هدى وهي ترتدي بليزر وبنطلون باللون الأسود، ووضعت مكياجًا يبرز بالألوان الترابيه يبرز جمالها، ونسقت مع الإطلالة تسريحة شعر ويفي.

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بالانضمام لمسلسل "العتاولة" المشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 وهو من بطولة النجمين أحمد السقا وطارق لطفي.

وكشفت الإتربي في بيان صحفي لها أنه تم ترشيحها للمشاركة في أحداث المسلسل بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.

تفاصيل شخصية هدى الإتربي في مسلسل" العتاولة"



وتقدم هدى الإتربي شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة



أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل "العتاولة "تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.