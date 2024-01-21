إيناس عز الدين تشكر تركي آل الشيخ وتوجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة إيناس عز الدين، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تكريم المملكة للزعيم عادل إمام في حفل joy awards.

منشور إيناس عز الدين

ونشرت إيناس عز الدين عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمك للفن المصري والعربي.. زعيم الفن العربي عادل إمام محظوظة إن في حياتنا عادل إمام.. محظوظة إني اشتغلت معاه على مسرح الزعيم في أول تجربة ليا بودي جارد على خشبة المسرح.. ٤ سنوات كانوا دراسة وتمثيل واحترام.. هذا هو الفن".

تكريم عادل إمام

ويأتي تكريم المملكة العربية السعودية للزعيم عادل إمام في إطار جهودها لدعم الفن المصري والعربي، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الفني.

والزعيم عادل إمام هو أحد أبرز الفنانين المصريين والعالميين، وقد قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي حظيت بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وسبق أن تعاونت إيناس عز الدين مع عادل إمام في مسرحية "بودي جارد" التي عرضت على مدار 4 سنوات، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وتعتبر إيناس عز الدين من أبرز الفنانات المصريات، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح.