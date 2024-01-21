ليست المرة الأولى.. محمد إمام يدعم الشعب الفلسطيني فيفي حفل joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - في لفتة إنسانية منه كعادته، دعم الفنان محمد إمام الشعب الفلسطيني أثناء استلامه جائزة تكريم والده الفنان عادل إمام، وليست تلك المرة الأولى التي يدعم فيها محمد إمام شعب فلسطين.

محمد إمام يدعم فلسطين



وظهر محمد إمام في العرض الخاص الذي أقيم في يوم 21 ديسمبر الماضي وهو مرتديًا الشال الفلسطيني تضامنًا مع أهالي غزة، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

دعم محمد إمام للقضية الفلسطينية في حفل joy awards

حرص الفنان محمد إمام على حضور حفل joy awards لعام 2024، ووجه محمد إمام رسالة قوية إلى شعب فلسطين كنوع من الدعم لهم في صمودهم أمام جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وقال محمد إمام: "بوجه التحية لشعب فلسطين القوي"، وذلك أثناء استلامه تكريم والده الفنان عادل إمام برفقة شقيقه المخرج رامي إمام.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن يعرض حاليًا لمحمد إمام أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم أبو نسب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ وقت عرضه.





إيرادات فيلم أبو نسب



وحقق فيلم ابو نسب مساء أمس الجمعة، إيرادات بلغت 906 ألف و283 جنيه، في ثالث أسبوع عرض له بدور العرض السينمائية المختلفة.



قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة فيلم ابو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.



أبطال فيلم أبو نسب



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.