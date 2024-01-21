لهذا السبب إلهام شاهين تتصدر مؤشرات تريند جوجل السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت النجمة إلهام شاهين مؤشرات تريند بحث جوجل السعودية، ولذلك عقب ظهورها بإطلالة مميزة من خلال حفل joyawards 2024،والذي نالت على استحسان عدد كبير من الحاضرين.



كما أعربت إلهام شاهين عن سعادتها بتكريم الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وأنها تستحق هذه الجائزة.

إلهام شاهين:"مبسوطة بوجود نجوم عالميين مثل جينفر لوبيز وأنتوني أندرسون"

وقالت: "شوفت في joy awards 2024 حاجة شيك ومبهجة وحالة من البهجة والسعادة كبيرة، وأنا مبسوطة بوجود نجوم عالميين مثل جينفر لوبيز وأنتوني أندرسون".



تعرف على أبرز الحاضرين بحفل جوي أوردز

ويقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.ويشهد



الحفل تواجد عدد كبير من العالم أبرزهم نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، إلهام الفضالة، باميلا الكيك، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة إلهام شاهين مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود حكاية ألفريدو، والتي تصدرت الترند فور نزولها على الشاشة.