رانيا ياسين توجه رسالة شكر للمستشار تركي آل شيخ.. وتؤكد "joy awards حفل عالمي"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة مؤثرة إلي المستشار تركي آل شيخ بعد انتهاء حفل جوي أورد من خلال حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”.

وكتبت رانيا ياسين:'حفل أسطوري مهرجان علي أعلي مستوى لم اري مثله من سنين فخر للملكه العربيه والسعوديه مهرجان لا يقل عن المهرجانات العالمية".



وتابعت:' أحيي كل القائمين علي هيئه الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ والكل العاملين في هيئه الترفيه اشكركم على هذا المستوي المشرف لكل الوطن العربي".

حضور الحفل

أقيم أمس حفل توزيع الجوائز جوي أوردز - joy awards وبدء توافد النجوم من مختلف أنحاء العالم إلى الحفل حيث أن قائمة المدعوين كانت ليست مقتصرة على بلد واحدة فتضم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريجز، انتوني هوبكنز بالإضافة لـ هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد وعدد آخر من النجوم.

وفي سياق متصل، تضمن حفل جوي أورد 5 فئات وهم: السينما، الموسيقى، المؤثرين، الرياضة والمسلسلات وتُمنح الجوائز من قبل الهيئة العامة للترفيه بناءً على تفضيلات الجمهور ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز اليوم على الفائزين.

حفل جوي أوورد

من وجهة آخرى، حرص المستشار تركي آل شيخ أن يروج لحفل جوي أوردز - joy awards وذلك من خلال نشر عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" واستعان بها صورة عدة نجوم من كافة أنحاء العالم سواء من هوليوود أو نجوم الغرب بشكل عام واستعان من نجوم مصر بصورة الفنان ياسر جلال وعلق على الصور قائلًا: "ليلة لا تُنسى بانتظاركم مع نجوم #جوي_اوورد استعدوا لمشاهدة الأناقة والإبداع" ونشر البث المباشر للحفل.