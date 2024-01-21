لأول مرة.. نجل عادل إمام يكشف مفاجأة صادمة بشأن عودة الزعيم للتمثبل

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج رامي إمام، أن والده الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويعيش في حالة طيبة.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الزعيم قرر التفرغ للحياة الأسرية، حيث يقضي وقتًا ممتعًا مع أولاده وأحفاده في المنزل.

كما لفت الانتباه إلى أن الزعيم يستمتع حاليًا بجوانب الحياة الأسرية مع عائلته.

حفل توزيع جوائز جوي أوردز joy awards

وحصد النجم عادل إمام، منذ قليل جائزة زعيم الفن العربي في حفل توزيع جوائز جوي اوردز joy awards الذي تقام فعاليات الآن ضمن فعاليات موسم الرياض في موسمه الثالث.

ورغم تغيبه قدمه معالي المستشار تركي آل شيخ وقال عنه الفنان الذي أحبه والجميع يحبه الفنان عادل إمام نهديه جائزة زعيم الفن العربي.

ووجه النجم عادل إمام رسالة خاصة للحضور في حفل جوي أوردز قائلا: "أشكركم جدا وبحبكم كلكم"، واستلم الجائزة ابنائه الفنان محمد إمام، ورامي إمام