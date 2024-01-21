رحمة رياض تستعرض حملها أثناء تواجدها في حفل Joy Awards

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة العراقية رحمة رياض، في جذب المتابعين وكذلك المشاهدين لدى حضورها حفل Joy Awards بفستان أحمر أنيق برفقة زوجها ألسكندر علوم.



ورغم حملها في الأشهر الأخيرة وظهور هاببطن منتفحة بشكل واضح إلا أنها كانت محط أنظار الجميع وحديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت رحمة جمهورها بصورة لها برفقة زوجها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للحفل من إطلالتها وبدت سعيدة وواثقة من نفسها وجميلة كعادتها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة بتعليق قالت فيه:"ليلة مليئة بالبهجة على السجادة اللا فندر في joy awards 2024".



تعرف على أبرز الحاضرين بحفل جوي أوردز

وقام حفل جوى اوردز2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، إلهام الفضالة، باميلا الكيك، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم.

أخر أعمال رحمة رياض

والجدير بالذكر أخر اعمال رحمة رياض أغنية "حلو هالشعور" والذي نالت على إعجاب الكثير من الجمهور، والاغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان علي صابر والكليب من إخراج ريشا سركيس.

كلمات أغنية حلو هالشعور

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي /حلو هالشعور شي مختلف

انك تحس

تعشگ شخص

طول الوكت بيه تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف

ما ينوصف

تلگه عشك

تهتمله ويسد النقص

حلو هالشعور انك تحب

انك تحس

تعشگ شخص

طول الوكت بيه تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف

ما ينوصف

تلگه عشك

تهتمله ويسد النقص

هسه ابتدا عمري الجديد

هسه ابتديت اني العمر

ما عندي گبلك ذكريات

يمك بديت من الصفر

اني بصراحه تغيرت

وبشكلي حيل اهتم صرت

بيا رجع نبض الگلب

من انت بيا تغازلت

حلو هالشعور

وهذا الكلام من القلب

فدوة اقترب

انت الهوا يعني اختنگ

من تبتعد

وحالة غرام اني عشت

وتأكدت من نلتقي

حتى السما تمطر ورد

وهذا الكلام من القلب

فدوة اقترب

انت الهوا يعني اختنگ

من تبتعد

وحالة غرام اني عشت

وتأكدت من نلتقي

حتى السما تمطر ورد

ربي ترى عوضني بيك