نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال حفل Joy Awards.. بصمات الفنانين على جدار الشهرة في «البوليفارد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمثل جدار الشهرة ذاكرة مدينة الرياض السعودية، ولوحة شرف تخلد شخصيات المشاركين فيه بأكفهم، حيث تبقى آثارهم على الجدار الذي يعد إحدى أبرز محطات الزوار لتوثيق ذكرياتهم، وتصوير أيادي الفنانين المفضلين لديهم ومصافحتها، في مشهد يحاكي ممر الشهرة في هوليوود.

فنانين هوليوود الذين شاركوا في حفل Joy Awards



وخلال حفل Joy Awards، شارك كل من أنتوني هوبكنز، وعليا بهات، وكيفين كونستر، ومارك والبيرغ، وأنتوني أندرسون، وزك سنايدر، وجون سينا، ومارتن لورانس، في وضع بصمة أكفهم مبسوطة على جدار الشهرة وسط "البوليفارد"، لتبقى بجوار بصمات أكف 38 من الشخصيات الشهيرة حتى الآن.



أبرز النجوم الذين تواجدوا في حفل Joy awards



وأقيم حفل Joy awards في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم منهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى،عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم من النجوم.