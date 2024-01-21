تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" والقنوات الناقلة له

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ قناة ON، اليوم عرض مسلسل "بين السطور"، وذلك في تمام الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 5 صباحًا، كما يعرض عبر شبكة قنوات on drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد الساعة 1 ظهرًا في اليوم التالي.

تفاصيل شخصية أحمد فهمي في المسلسل

يظهر أحمد فهمي بشخصية جديدة عليه، حيث يلعب شخصية مركبة لأول مرة، بتجسيده دور وكيل نيابة، ثم يقرر ترك مهنته بعد العمل فيها لفترة ليتجه إلى المحاماة ويحدث تطورات كثيرة للشخصية.



تفاصيل مسلسل بين السطور

يعتبر المسلسل هو النسخة المصرية من مسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.



آخر أعمال الفنان أحمد فهمي





يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

أحداث مسلسل "ألفريدو"

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

تفاصيل المسلسل

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم