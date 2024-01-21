نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزاله.. عادل إمام يتصدر تريند "جوجل "السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عادل إمام محركات البحث "جوجل "بالسعودية، وذلك بعد خبر اعتزاله الفن أمس، الذي تم تأكيده من قبل نجله رامي إمام في حفل Joy awards.



وخلال حفل Joy awards، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، منح النجم عادل إمام جائزة "زعيم الفن العربي"، ثم عرض مقتطفات من أعماله المميزة على مدار مسيرته، وسط تصفيق حار من الحضور.

في كلمته، قال تركي آل الشيخ: "الزعيم هو شرف لكل الوطن العربي، نحن نفتخر به وبنجاحاته ورسالته وإبداعه".

كلمة عادل إمام في Joy awards

وفي كلمة مسجلة للحضور، قال الزعيم عادل إمام: "نتمنى لكم جميعًا أيامًا مليئة بالسعادة، أنا أحبكم كثيرًا"، ثم صعد ابناء الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي عادل إمام لاستلام الجائزة.

ما هو آخر أعمال الزعيم عادل إمام قبل اعتزاله؟



وكان آخر ظهور فني للنجم عادل إمام في عام 2020 من خلال مسلسل "فلانتينو"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظى بتفاعل كبير من الجمهور.

أحداث المسلسل

دارت أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية نور عبد الحميد المعروفة باسم فلانتينو وزوجته عفاف،يمتلك الزوجان سلسلة مدارس تحمل اسم "مدارس فلانتينو"، بسبب نفوذهما وسيطرتهما على الأمور، تنشأ بينهما الكثير من الخلافات على مدار أحداث المسلسل، وتبدأ من هنا المغامرات والمفاجآت.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى عادل إمام، مثل دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي. يعود الفضل في كتابة المسلسل إلى أيمن بهجت قمر، وتولى رامي إمام مهمة الإخراج.