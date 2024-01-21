نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد حفلات حمزة نمرة في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء جولة غنائية في أمريكا بدءً من شهر فبراير المقبل، حيث يقدم ثلاثة حفلات هناك.



خط سير جولة حمزة نمرة



تبدأ جولة حمزة نمرة الفنية في 2 فبراير المقبل، حيث يُحيي حفله الأول في مدينة دالاس بولاية تكساس، وفي اليوم التالي يقدم حفلًا آخر في مدينة هيوستن، أكبر مدن الولاية، وتختتم الجولة في 4 فبراير بحفل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.



تفاصيل حفل حمزة نمرة بالشيخ زايد



وفي سياق آخر، يستعد حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي في 9 فبراير داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



أسعار تذاكر الحفل



تتراوح الأسعار مابين الفئة الأولى بـ 400 جنيهًا، الفئة الثانية بـ 610 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهًا.



تفاصيل ألبوم رايق لحمزة نمرة



أطلق حمزة نمرة مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "رايق"، وحققت أغاني الألبوم نجاحًا كبيرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ومنصات غنائية رقمية مختلفة، وجمع الألبوم تعاونًا مع عدة شعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، وشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري وأندري مينا واليوناني أبوستليس مالياس، بالإضافة إلى الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليبات الألبوم في اليونان وبريطانيا.



كلمات اغنية رايق





مش فارق مين عليا

ولا فارق مين معايا

ولا فارق مين سابقني

ولا فارق مين اللي ورايا

كان صاحب ولا عشرة

كان أ صلي ولا قشرة

كات أوضة ولا فيلا

كان شايب ولا بصرة

رايق رايق رايق

رايق وتقيل وراسي

وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق