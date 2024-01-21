نجاة الصغيرة تُغني ”عيون القلب” بحفل JOY AWARDS

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 10:29 صباحاً - كُرمت الفنانة نجاة الصغيرة ضمن فعاليات حفل JOY AWARDS المقام حاليا على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت نجاة الصغيرة على مسرح الحفل وكانت بمثابة مفاجأة للحضور وقامت بغناء أغنية "عيون القلب".

وبعدها قام رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بتكريمها عقب أدائها الأغنية وسط تصفيق حاد من الحضور.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم أسر ياسين وعمرو يوسف وياسر جلال وأصالة وأحمد السعدني وسوزان نجم الدين وطارق العريان ونجوى كريم وإلهام شاهين ولبلبة وريا أبي راشد وجمال سليمان ودرة وشيماء سيف وأحمد عز ورانيا يوسف وحمزة نمرة.

ويبث الحفل، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة "شاهد".

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، كرم حفل JOY AWARDS أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.