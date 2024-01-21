نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام... اعتزالٌ معلنٌ أم احتجاب اضطراري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات المخرج رامي إمام، ابن النجم عادل إمام، عن اعتزال والده للفن، حالة من الجدل في الوسط الفني والإعلامي، وشغلت بال جمهور ومحبي الزعيم.

تصريحات الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن

وبحسب ما جاء في تصريحات الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن في مداخلة له مع الإعلاميين علا بكر وأحمد الموجي على شاشة المحور، فإن عادل إمام لم يعتزل أمس، وإنما كان قراره بالاعتزال معروفًا في الأوساط الفنية منذ مسلسل "فلانتينو" الذي قدمه قبل سنوات.

وأوضح عبدالرحمن أن كلام رامي إمام عن الاعتزال هدفه تفادي الشائعات التي تزعج الزعيم وأسرته، ولهم في ذلك كل الحق.

وأكد عبدالرحمن أن الحالة الصحية لعادل إمام جيدة، ولكنها لا تساعده على الوقوف مجددًا في البلاتوه وتحمل مشاق التصوير.

وأخيرًا، أشار عبدالرحمن إلى أن الثلاثي عادل إمام "رغم غيابه" والكبيرة نجاة الصغيرة وعمرو دياب هم من صنعوا الوهج الأكبر لحفل جوي أواردز أمس بالرياض.

محمد عبدالرحمن عن اعتزال عادل إمام: قرار تم التوصل إليه بشكل مُشاع منذ عدة سنوات

وقال محمد عبد الرحمن: من الواضح أن تصريحات رامي إمام كانت واضحةً وصريحةً، حيث أكد أن والده قرر اعتزال الفن، وهو قرارٌ تم التوصل إليه بشكلٍ مُشاعٍ في الأوساط الفنية منذ عدة سنوات،وإذا كان هذا الاعتزال مُعلنًا، فلماذا لم يصدر بيانٌ رسميٌ من عادل إمام أو أحد أفراد أسرته يؤكد هذا القرار؟

ربما يكون السبب هو أن الزعيم يرغب في أن يظل عمله الفني مُعلقًا في أذهان جمهوره، دون أن يُختم بإعلانٍ رسميٍ عن اعتزاله.

احتجابٌ اضطراريٌ

من ناحيةٍ أخرى، يمكن القول إن اعتزال عادل إمام هو احتجابٌ اضطراريٌ، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.

فكما أكد الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، فإن الحالة الصحية للزعيم ليست جيدةً بما يكفي لتحمل مشاق التصوير.

وتابع: إذا كان هذا هو السبب، فربما يعود عادل إمام للتمثيل مرةً أخرى في حال تحسن حالته الصحية.

وأضاف: بغض النظر عن سبب اعتزال عادل إمام، فإن هذا القرار سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على الوسط الفني المصري والعربي.

محمد عبدالرحمن: عادل إمام أحد أبرز الفنانين المصريين وأكثرهم شهرة وجماهيرية

وواصل: عادل إمام هو أحد أبرز الفنانين المصريين وأكثرهم شهرةً وجماهيريةً، وقد ترك بصمةً واضحةً في تاريخ الفن العربي، وإذا كان اعتزاله مُعلنًا، فسيشكل خسارةً كبيرةً للفن العربي، وسيترك فراغًا كبيرًا لا يمكن ملؤه بسهولة.

واختتم:أما إذا كان اعتزاله احتجابًا اضطراريًا، فربما يعود مرةً أخرى في المستقبل إذا سمحت الفرصة، ليواصل مسيرته الفنية وإبداعه الذي عشقه الجمهور العربي.