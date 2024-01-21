نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح بوستر تشويقي جديد لفيلم Teri Baaton Mein في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح بوستر تشويقي جديد لفيلم شاهد كابور المنتظر Teri Baaton Mein الذي تشاركه في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون.

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya

ونقل موقع إنديا توداي البوستر التشويقي الجديد للفيلم، الذي يعود من خلاله شاهد كابور للسينما بعد غياب، طرحت الأغنية الترويجية الأولى للفيلم بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya'.

ووفق إنديا توداي، الأغنية الترويجية الأولى للفيلم، طرحت بعنوان Laal Peeli Akhiyaan، ويشارك بها شاهد كابور في أداء رقصات مميزة.

تم الكشف رسميًا عن عنوان الفيلم السينمائي الجديد للنجم شاهد كابور، الذي تشاركه في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكون بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya، ويعود به شاهد كابور للعمل ببوليوود بعد فترة غياب.

ترشحات الأوسكار

في الوقت نفسه، تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الأوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.