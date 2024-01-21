نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم تعرضوا لوعكات صحية في بداية عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد بداية عام 2024، تعرض عدد من نجوم الوسط الفني، لوعكات صحية، نقلوا على أثرها للمستشفى، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز هؤلاء النجوم.



الأزمة الصحية لجورج وسوف



تعرض جورج وسوف، لأزمة صحية غير متوقعة مساء أمس بعد أدائه لإحدى الفعاليات الفنية،و تم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة بعد تعرضه لنزيف حاد وتدهور حالته الصحية



ألتواء قدم أحمد عدوية



يواجه أحمد عدوية تحديًا صحيًا بعد تعرضه لالتواء في قدميه خلال احتفاله بعيد رأس السنة مع أسرته في بداية العام الجديد.

بتر قدم فادي إبراهيم



يواجه الفنان اللبناني فادي إبراهيم أزمة كبيرة بعد أن تعرض لبتر قدميه نتيجة مضاعفات مرض السكر، حيث خضع لثلاث عمليات جراحية في بداية شهر يناير الحالي.

أزمة بيومي فؤاد الصحية



بيومي فؤاد يواجه تحدّيًا صحيًا، حيث نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل قبل 4 أيام وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وأكد نجله محمد فؤاد التعافي وخروجه من الأزمة، وطمأن بيومي فؤاد جمهوره على حالته الصحية، مشيرًا إلى تغيير الجو وجلسات الأكسجين كانت أن السبب وأن حالته الآن مستقرة.

حادث سير فادي خفاجة



تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع يوم الأربعاء الماضي، حيث نقل على الفور إلى أحد مستشفيات القاهرة،و تشير التقارير إلى إصابته بكسور في عدة مناطق بجسده وارتجاج في المخ، كما أعلنت الفنانة منة جلال عن حالته عبر منشور على فيسبوك، وتم وضعه في العناية المركزة لتلقي العلاج الضروري.

حادث أماني التونسي



تعرضت السيناريست أماني التونسي في الأول من يناير الحالي، لحادث سير مروع، ولكن القدر أنقذها من الموت بعد أن تعرضت سيارتها للتهشم وأصيبت بعدة كدمات في جسدها نتيجة اصطدام سيارة نقل هربت بعد الحادث.