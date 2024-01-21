عادل إمام يتصدر تريند ”جوجل ”السعودية وذلك بعد خبر اعتزاله الفن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 11:27 صباحاً - تصدر الفنان عادل إمام محركات البحث "جوجل "بالسعودية، وذلك بعد خبر اعتزاله الفن أمس، الذي تم تأكيده من قبل نجله رامي إمام في حفل Joy awards.

وخلال حفل Joy awards، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، منح النجم عادل إمام جائزة "زعيم الفن العربي"، ثم عرض مقتطفات من أعماله المميزة على مدار مسيرته، وسط تصفيق حار من الحضور.

في كلمته، قال تركي آل الشيخ: "الزعيم هو شرف لكل الوطن العربي، نحن نفتخر به وبنجاحاته ورسالته وإبداعه".

كلمة عادل إمام في Joy awards

وفي كلمة مسجلة للحضور، قال الزعيم عادل إمام: "نتمنى لكم جميعًا أيامًا مليئة بالسعادة، أنا أحبكم كثيرًا"، ثم صعد ابناء الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي عادل إمام لاستلام الجائزة.