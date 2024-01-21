بعد تصدره التريند.. تعرف على كواليس علاقة الزعيم عادل إمام بأحفاده

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الزعيم عادل إمام، مؤشرات البحث منذ أمس بعد تكريم اسمه في Joy awards، وتصريحات المخرج رامي إمام عن الحالة الصحية لوالده وأنه يتفرغ حاليًا للجلوس مع الأسرة بالمنزل.

تصريحات الزعيم عادل إمام عن أحفاده



وأكد الزعيم عادل إمام، في تصريحات سابقة له أنه لا يقوم بدعم أحفاده لإنه يرى أن الفن موروثات وجينات لا تكون بالدعم والمساندة كونه الزعيم ولكنه يشجعهم على الاستمرار والتطوير، لافتًا إلى أن أحفاده جميعهم "عادل وعز الدين وهالة" يتمتعون بقدر عالٍ من الفن، حيث بدأ عادل وهو نجل المخرج رامي إمام طريقه في عالم الفن.

كما بدأت هالة حفيدته طريقها بعالم الفن ولكن من خلال الرسم والفن التشكيلي، واصفًا إياها بالفنانة العالمية، حيث شاركت برسوماتها بعدة معارض عالمية.

علاقة الزعيم عادل إمام بأحفاده



وكشف الزعيم عادل إمام، أنه يتعلق بأحفاده لدرجة كبيرة ولا يستطيع أن يرفض لهم أي طلب، موضحًا في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه يتعامل معهم مثلما كان يتعامل مع أحفاده بمسلسل "صاحب السعادة"، ويدللهم بشكل مستمر ويراقبهم عن قرب، قائلًا:" اليوم اللي مبشوفهمش فيه ميتحسبش من عمري".

كما أوضح الزعيم عادل إمام، خلال لقاء سابق له أنه لا يضع حدودًا فى التعامل مع أبنائه وخاصة أحفاده ويسمح لهم بأن ينادونه دون ألقاب فيما عدا لقب الزعيم باعتباره جدًا لهم، قائلًا: "جم ينادوني لي بابا عادل قلت لهم لا لا لا.. أنا عايز جدو.. كلمة جميلة أوي وكانت حلوة من الصبيان والبنات".

تصريحات حفيدة عادل إمام

وأكدت هالة، حفيدة الزعيم عادل إمام فى تصريحات تليفزيونية، أنها لا تهوى التمثيل وتريد أن تكون بعيدة عن الأضواء وأن تمارس هوايتها بالفن من خلال الرسم، مشيرة أن فيلم "مرجان أحمد مرجان" من أقرب الأفلام إليها التي قدمها الزعيم، إلى جانب مسلسلي "عوالم خفية وصاحب السعادة".

وأكدت أنها احترفت الرسم وقدمت لوحات لعائلاتها وأصدقائها وتهتم بآرائهم من أجل تطويرها، وتقدم فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك تقلد خلالها جدها الزعيم عادل إمام، لافتة إلى أنه يشاهد تلك الفيديوهات ولا ينزعج منها.