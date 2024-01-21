احتفال بالعرض الخاص لـ A Real Pain في مهرجان Sundance Film Festival

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مهرجان Sundance Film Festival، احتفالًا بالعرض الخاص للفيلم الجديد A Real Pain، بحضور صناعه في افتتاحية المهرجان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي حضره الممثل الشاب ماكولي كولكين، وجينفر جري، وجيسي ايزنبرج.

يأتي ذلك بعد أن عاشت هوليوود حدثًا احتفالي مميز خلال مراسم إطلاق النجمة الخاصة للنجم ماكولي كولكين في ممر الشهرة بهوليوود.

ونقلت ديلي ميل لقطات من مراسم منح كولكين نجمته الخاصة بممر الشهرة، بحضورخطيبته والنجمة القديرة كاثرين أوهارا، وعرف كولكين بتجسيده لبطولة أفلام هوم الون، مطلع سعينيات القرن الماضي.

ماكولي كولكين

وأخيرًا سيحصل الممثل الشهير ماكولي كولكين على نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، على الرغم من تحقيقه لشهرة واسعة منذ سن صغيرة.

ووفق ديلي ميل، كولكن كان قد عرف بمشاركته في بطولة أفلام Home Alone التي طرحت في تسعينيات القرن الماضي.

وسيمنح كولكين نجمته على ممر الشهرة في احتفالية تحضرها النجمة القديرة كاثرين أوهارا التي جسدت دور والدته في نفس الفيلم.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها أصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

تكريمات أخرى

وخلال عام 2023 الماضي، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلوا بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.