نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عز صحفي يتورط في جريمة غامضة بحكاية شغف (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد عز، حاليًا في مسلسل "إسود باهت"، بحكاية "شغف"، وهي بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، عبير فاروق، ضياء عبدالخالق، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي.

تصريحات محمد عز



وقال محمد عز في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال أحداث حكاية "شغف"، دور صحفي يُدعى "خليل"،يُعاني من مشاكل أسرية، ويتعرض لموقف معين، فيجد نفسه متورطًا في جريمة ما، لافتًا أنه لم يستعين بصحفيين لإتقان دوره في العمل؛ لأن المسلسل لا يسلط الضوء على الجوانب التفصيلية للصحفي.

محمد عز: حكاية“شغف” مليئة بالأحداث المشوقة

وأشار محمد عز إلى أنه تم ترشيحه لحكاية "شغف" من خلال المنتج عمرو عبد الخالق،و المخرج ممدوح زكي، وأنه تحمس للعمل بسبب قصته، فهي مليئة بالأحداث المشوقة، التي تتصاعد بحبكة درامية محبوكة بوليسيًا، تجذب المشاهدين لإنتظار باقي الحلقات للوصول لحل لغز الجريمة.

محمد عز: ممدوح زكي يهتم بكل تفصيلة تخص العمل.. وعمرو عبد الخالق منتج واعي



وأكد محمد عز أن المخرج ممدوح زكي يهتم بكل تفصيلة تخص العمل حتى وإن كانت صغيرة، وأن عمرو عبد الخالق منتج محترم وواعي وعنده رؤية، لافتًا أن المسلسلات القصيرة ذات الخمس أو السبع حلقات تكون رائعة لكثير من الأشخاص الذين يصعب عليهم متابعة الأعمال الدرامية الطويلة.

محمد عز يُعلق على إمكانية سحب المنصات الإلكترونية للبساط من التلفزيون

وعن إمكانية سحب المنصات الإلكترونية للبساط من التلفزيون، فأجاب: "أكيد هيحصل لأنها سنة الحياة، احنا زمان كان عندنا قناة أولى وتانية ومع التقدم التكنولوجي ظهر جهاز الفيديو، ثم ظهرت الفضائيات وقضت على القناة الأولى والتانية واختفى الفيديو بعد ظهور الموبايل،ثم ظهرت المنصات، وهذا تطور عصري طبيعي".

آخر أعمال محمد عز الدرمية

وفي سياق آخر، شارك محمد عز مؤخرًا في "المداح أسطورة العشق"، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد عز، عصام السقا دنيا عبد العزيز، وآخرون من النجوم وهو من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.