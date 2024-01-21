نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إهداء أصالة جائزتها لأنغام في "Joy awards" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة أصالة، على إهداء جائزتها في حفل Joy Awards، لكل المطربات المحبات للموسيقى وخاصةً أنغام مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن هناك صداقتهما قوية وذكريات كثيرة تجمعهما، وجاء ذلك بعد أن تصالحا خلاا الأيام الماضية.

تفاصيل إهداء أصالة جائزتها لأنغام

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية لها:" أهديت جائزتي لـ أنغام لأن إحنا ياما سهرنا للصبح مع بعض، وكمان أهديتها لها ولكل المناضلات والمكافحات والمحبات للموسيقى، والملتزمات به الكيان الكبير الفن اللي ما في أفضل منه".

تفاصيل تكريم أصالة في حفل "Joy Awards"



و تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.



كما أكدت أصالة أنها تصالحت مع المطربة أنغام، حيث قالت:" اليوم تصالحت أنا وصديقة عزيزة جدًا على قلبي، وبدي أتشارك بهذه الجائزة مع أنغام صديقتي، لأنها تستاهل"،وامتلأ المسرح بالتصفيق الشديد من الحضور، الذين أبدوا إعجابهم بموقف أصالة وإهدائها جائزتها لـ المطربة أنغام.

أبرز النجوم الذين تواجدوا في حفل Joy awards

وأقيم حفل Joy awards في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم منهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى،عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم من النجوم.