نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الإنشاد الديني وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري على مسرح الجمهورية، وذلك فى إطار سعي الثقافة المصرية لصون الهوية.

مجموعة من المؤلفات الروحانية والاناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها:" ابتهالات البردة الشريفة، بحبك وبريدك، اللهم صلي علي المصطفى، يا من يعشق نبينا، نبينا الأمين، صلي الله علي محمد، صلوا عليه، حيوا ربيب العلا، يا أيها النبي، اللهم صلي على المحبوب، على باب سيدنا النبي، صلاة من الرحمن، صلى الله على طه، طلع البدر علينا وموسيقى اسماء الله الحسني "، وأداء كل من: أحمد حسن، أحمد العمري، بلال مختار، محمد نشأت، اشرف زيدان، طه حسين، محمد حسين، حسام صالح.

نبذة عن فرقة الإنشاد الديني

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.