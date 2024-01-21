نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي زوج مي سليم في فيلم " بنقدر ظروفك " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير فيلم “بنقدر ظروفك”، تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويظهر حلال أحداث العمل بدور زوج الفنانة مي سليم.

نجوم فيلم “بنقدر ظروفك”

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

فيلم “عادل مش عادل”

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، حاليًا فيلم عادل مش عادل، المقرر عرضه بالسينمات خلال الأيام المقبلة، ويشارك بجانبه كل من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت تربند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدةعلى موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال،وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطاركوميدي.

الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم السيستم

كما أنتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميسحمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.