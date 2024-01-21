نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم نجوى كرم بـ "جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" في حفل "JOY AWARDS" بدورته الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في دورته الرابعة 2024، كُرّمت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم بـ "جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" بعد أن أعلنت جورجينا رودريغيز اسمها أمام جميع الحضور من نجوم الوطن العربي والعالم بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعبر شاشات مجموعة mbc المختلفة.

إهداء نجوى كرم الجائزة الفخرية لوطنها لبنان

وأهدت نجوى كرم الجائزة الفخرية إلى وطنها لبنان، عبر كلمة مؤثرة قالتها خلال حديثها أمام الحضور بعد استلام الجائزة، وشكرت بها المملكة العربية السعودية ووصفتها بالمملكة العبقرية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكل من كان له دور بهذا الحفل المذهل وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، التي وصفته بـ "صاحب الأمانة المؤتمن"، وقالت: "من قلبي أشكركم"، واختتمت حديثها قائلة: "اسمحوا لي أن أهدي الجائزة لوطني الحبيب لبنان، لأني غنيت من أجله".

إطلالة نجوى كرم غي حفل joy awards

وكانت قد أطلت نجوى كرم في بداية الحفل الأضخم في الشرق الأوسط "JOY AWARDS"، وهي مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، ونسقت معه جوانتي باللون الأسود، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل.

انطلاق حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS

هذا وقد أقيم حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS الرابع 2024 على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو حفل سنوي تقيمه هيئة الترفيه في السعودية لتكريم أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.