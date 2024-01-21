نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يطالب تامر حسني بطرح أغنية "يا نهار أبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر منذ قليلة، مقطع فيديو لتامر حسني من أحد الأفراح، ظهر فيه وهو يغني مقطع صغير من أغنية جديدة له بعنوان " يا نهار أبيض"، وسرعان ما انتشر هذا الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدء الجمهور يطالبه بطرح تلك الأغنية، وهي من كلمات أحمد المالكي وضمن ألبوم هرمون السعادة.

خريطة ومواعيد طرح أغاني ألبوم هرمون السعادة



وبعد طرح أغنية "موحشتكيش" التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، واحتل التريند، أعلن تامر حسني عن مشاركته مع زاب ثروت في أغنية بعنوان "معلش" ومن المقرر أن يتم طرحها يوم 23 يناير القادم، وشوق جمهوره بمقطع قصير لها من الكواليس.



آخر أعمال تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني هي أغنية "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" الذي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وتريند موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 14 مليون مشاهدة.

تفاصيل أغنية موحشتكيش

وأغنية "موحشتكيش" هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية موحشتكيش لتامر حسني



شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه