نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس عن تكريمها في جوي أووردز: بشكر ربنا إني عشت للحظة دي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها أمس في مهرجان جوي أووردز ومنحها لجائزة الإنجاز مدى الحياة.

و قالت إسعاد:" سعيدة كثيرًا بتكريمي في هذا المهرجان، وأشكر الله أنني بقيت على قيد الحياة حتى أتت هذه اللحظة لأعيشها، ومشاعري مختلطه من كثرة السعادة ".



واستكملت يونس حديثها قائلة:" سعيدة لجميع أصدقائي لتكريمهم في المهرجان، وأتمنى التوفيق لهم جميعًا".

تكريم إسعاد يونس

وظهرت النجمة إسعاد يونس بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار أثناء حضورهما حفل جوائز جوي أوردز joy awards، وفازت بجائزة إنجاز مدى الحياة، وسلم الجائزة لـ إسعاد، الفنان الهندي سالمان خان، وأعربت إسعاد عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، قائلة: “مش قادرة أصدق، ألف شكر، ومش عارفة أمسك نفسي الحقيقة، واللي موجودين أصدقائي وأولادي وأنا جيت من مصر علشان أفرح بيكم، وسعيدة بالنهضة الفنية ولازم نثبت للعالم إننا لا نقل عن أي بلد تانية”.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل joy awards والتي ضمت مجموعة من الفنانين من مختلف الوطن العربي والعالم، ومنهم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريغز، انتوني هوبكنز،زباد برجي، ياسمين صبري، ياسمين عبد العزيز، يسرا، تيم حسن، وفاء الكيلاني، شيرين عبد الوهاب.

بالإضافة للنجمة منة شلبي، ميرنا جميل، مي عمر، مي كساب، لبلبة، محمود العسيلي، مي عز الدين، كربم قاسم، جمال سليمان، كريم محمود عبدالعزيز، حسن الرداد، هنا الزاهد، هشام ماجد، حمزة نمرة، حمدي المرغني، هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، حسن الرداد