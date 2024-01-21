فيلم الحريفة يتفوق على الإسكندراني في إجمالي الإيرادات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 05:31 مساءً - بعد 17 يوم عرض، استطاع فيلم “الحريفة” تغيير موقعه في قائمة إيرادات أفلام إجازة منتصف العام الدراسي متفوقًا على فيلم “الإسكندراني”.

وكان فيلم “الإسكندراني” وفيلم “الحريفة” قد بدأ عرضهما في السينمات في نفس الموعد، يوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري، وتفوق فيلم “الإسكندراني في البداية وكان يتناوب المركز الأول مع فيلم ”أبو نسب" في قائمة الإيرادات اليومية، وكان “الحريفة” يحل ثالثًا.

تفوق الإسكندراني في الأسبوع الأول

وعلى مستوى الإيرادات الأسبوعية تفوق فيلم “الإسكندراني” على فيلم “الحريفة”، وفي أسبوعهما الأول حقق فيلم “الإسكندراني” 8 ملايين و386 ألف جنيه، في حين جاءت إيرادات “الحريفة" ضعيفة، واكتفى بتحقيق 3 ملايين و779 ألف جنيه.

عودة الحريفة

ولكن في الأسبوع الثاني انقلبت الآية وتفوق “الحريفة” حيث جمع إيرادات بلغت 6 ملايين و736 ألف جنيه، متفوقًا على “الإسكندراني” الذي جمع أكثر من 5 ملايين بقليل، ليصل إجمالي “الحريفة” في أسبوعين عرض إلى 10 ملايين و516 ألف جنيه، في حين وصل "الإسكندراني" إلى 13 مليونا و664 ألف جنيه.

“الحريفة” يطيح بـ “الإسكندراني”

وخلال اليومين الماضيين ظل “الحريفة” على القمة محققًا إيرادات كبيرة، حتى أنه حقق أمس السبت نصف إيرادات الأفلام المصرية وحده، حيث جمع مليون و464 ألف جنيه، من إجمالي ما يقارب 3 ملايين جنيه حققتهم الأفلام المصرية، في حين جاء “الإسكندراني” ثانيًا بإيرادات بلغت 574 ألف جنيه.

وبإيرادات الأمس يتفوق “الحريفة” للمرة الأولى في إجمالي الإيرادات على “الإسكندراني”، حيث جمع الأول 16 مليونا و503 آلاف جنيه، في حين جمع الثاني 16 مليونا و336 ألف جنيه.