نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تركى آل الشيخ يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم تركى آل الشيخ محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحدثت عن الإبهار فيما حدث فى جوى اورد من كم الحضور من الضيوف والنجوم العالميين، مشيرة إلى التنظيم الرائع، قائله: «الفن إبهار، والحقيقة كلنا جميعًا كفنانين وجمهور حصل إبهار غير عادى لهذا الكم من الضيوف من النجوم العالميين فى احتفالية چوى اورد، وكان الإبهار الأكثر من هذا التنظيم الرائع وحسن الاستقبال والحب والمودة لجميع الضيوف دون استثناء».

تركى آل الشيخ لديه حنين ووفاء للنجوم السابقين

وتابعت هالة صدقي: «لكن الملفت لى شخصيًا هو أن المستشار تركى آل الشيخ باستمرار عنده حنين ووفاء للأجيال السابقة النجوم التى غابت عنهم الأضواء والاهتمام ولا يعلم أنه بهذه اللفتة وهذا الاهتمام هو يمحو غبار السنين ويعطيهم قبله الحياة، وأول هؤلاء النجوم الكنوز المصرية المهملة، كم أحترم هذا الرجل وأقدره لهذا الشعور ولحبه لبلده وعلى محاولاته المستميتة للتقدم ببلده ونجوم بلده الصاعدين بأسرع وقت، كل الحب والتقدير له ولفريق عمله الجنود اللى خلف الكاميرا».

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

نبذة عن تركى آل الشيخ



ولد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ 4 أغسطس 1981، مُستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، شغل عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، اشتهر على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.