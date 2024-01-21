نجمات تألقن بفساتين حمراء في Joy Awards

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 08:34 مساءً - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2024 تنافسا بين النجمات للظهور بأفضل الإطلالات، وظهر العديد من النجمات بفساتين باللون الأحمر بتوقيع مختلف المصممين مثل الممثلة اللبنانية زينة مكي التي ظهرت بفستان مكشوف البطن.

ظهرت الفنانة درة بفستان قطيفة لامع من أنطوان قارح يصل سعره إلى 150 ألف جنيه، بينما ظهرت رحمة رياض بفستان احمر انيق يظهر حملها، نانسي عجرم ظهرت بفستان لاتكس أحمر، الممثلة العراقية رولا عادل بفستان أحمر مكشوف الكتفين.

وأيضا أطلت منى زكي بفستان أحمر اللون مطرز بالترتر من تصميم إيلي صعب يصل سعره إلى 17 ألف و225 دولار، أي ما يعادل 530 ألف جنيه مصري، بينما سوزان نجم الدين ظهرت بفستان مكشوف الكتفين سوزان نجم الدين بفستان مكشوف الكتفين.

فعاليات حفل توزيع جوائز JOY

وأقيم الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC، حضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم أسر ياسين وعمرو يوسف وياسر جلال وأصالة وأحمد السعدني وسوزان نجم الدين وطارق العريان ونجوى كريم وإلهام شاهين ولبلبة وريا أبي راشد وجمال سليمان ودرة وشيماء سيف وأحمد عز ورانيا يوسف وحمزة نمرة، وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، كرم حفل JOY AWARDS أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.

ما هو حفل joy awards ؟

تعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

قنوات مشاهدة حفل توزيع جوائز JOY

يتم بث حفل جوائز Joy Awards الرياض على قناة MBC 1، وقناة MBC العراق، وMBC مصر، ووناسة، وكذلك يمكن مشاهدة الحفل على منصة شاهد الرقمية ولكن باشتراك شهري وكذلك دون أي فواصل، وروجت قناة MBC1 لحفل Joy Awards من خلال نشر إعلان قصير على موقع التدوين المصغر على MBC1 وكذلك شاهد”.