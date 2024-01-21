بعد تصدر تركى آل الشيخ التريند.. ما هو حفل توزيع جوائز JOY؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم تركى آل الشيخ محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحدث العدد من النجوم عن الإبهار فيما حدث فى جوى اورد، من كم الحضور من الضيوف والنجوم العالميين، مشيرين إلى التنظيم الرائع.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن حفل توزيع جوائز JOY..

ما هو حفل joy awards ؟

تعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

جوائز Joy Awards

ويشمل الحفل 13 جائزة هي: أفضل ممثل وممثلة ووجه جديد عن فئة المسلسلات، جائزة المسلسل المفضل، جائزة الممثل المفضل والممثلة المفضلة، الفيلم المفضل، الوجه الجديد عن فئة السينما، جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة.

قنوات مشاهدة حفل توزيع جوائز JOY

يتم بث حفل جوائز Joy Awards الرياض على قناة MBC 1، وقناة MBC العراق، وMBC مصر، ووناسة، وكذلك يمكن مشاهدة الحفل على منصة شاهد الرقمية ولكن باشتراك شهري وكذلك دون أي فواصل، وروجت قناة MBC1 لحفل Joy Awards من خلال نشر إعلان قصير على موقع التدوين المصغر على MBC1 وكذلك شاهد”.

نبذة عن تركى آل الشيخ



ولد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ 4 أغسطس 1981، مُستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، شغل عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، اشتهر على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

