بعد تصدره التريند.. تركي آل الشيخ يتلقى سيلًا من الثناء

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم تركى آل الشيخ محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحدث العدد من النجوم عن الإبهار فيما حدث فى جوى اورد، من كم الحضور من الضيوف والنجوم العالميين، مشيرين إلى التنظيم الرائع.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تركي آل الشيخ يتلقى سيلًا من الثناء..

تركي آل الشيخ يتلقى سيلًا من الثناء

تلقى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، سيلا من الثناء لدعودته نجمي هوليود العالميين كيفن كوستنر وأنتوني هوبكنس لزيارة السعودية وحضور حفل جوي أوردز - Joy Awards 2024"، وقوبل وصول النجمين باحتفاء كبير من سكان المملكة، الذين أبدوا ترحيبًا كبيرًا ببطلي الكثير من الأفلام الشهيرة التي رسخت بأذهان عشاق السينما السعوديين، عبّر كثيرون بطرق مختلفة عن سعادتهم.

محمد الشرنوبي يشكر تركي آل الشيخ

وجه الفنان محمد الشرنوبي الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بعد مشاركته في حفل "روائع الشرنوبي" وسط نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ونشر صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "من حفل تكريم عمي الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي مبسوط إني كنت جزء من ليلة كبيرة وضخمة فيها أكبر نجوم الوطن العربي".

ياسمين صبري تشكر تركى آل الشيخ

وايضا شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع فيديو، من كواليس حفل "joy awards"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو: "ليلة رائعة، شكرًا جوي أوردز".

هالة صدقي تعبر عن إبهارها بحفل توزيع جوائز JOY

قالت هالة صدقي: «الفن إبهار، والحقيقة كلنا جميعًا كفنانين وجمهور حصل إبهار غير عادى لهذا الكم من الضيوف من النجوم العالميين فى احتفالية چوى اورد، وكان الإبهار الأكثر من هذا التنظيم الرائع وحسن الاستقبال والحب والمودة لجميع الضيوف دون استثناء، لكن الملفت لى شخصيًا هو أن المستشار تركى آل الشيخ باستمرار عنده حنين ووفاء للأجيال السابقة النجوم التى غابت عنهم الأضواء والاهتمام ولا يعلم أنه بهذه اللفتة وهذا الاهتمام هو يمحو غبار السنين ويعطيهم قبله الحياة، وأول هؤلاء النجوم الكنوز المصرية المهملة، كم أحترم هذا الرجل وأقدره لهذا الشعور ولحبه لبلده وعلى محاولاته المستميتة للتقدم ببلده ونجوم بلده الصاعدين بأسرع وقت، كل الحب والتقدير له ولفريق عمله الجنود اللى خلف الكاميرا».

