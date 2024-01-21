أحمد شاهين: نجاح مسلسل صوت وصورة يذكرني بنجاح 100 وش

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان أحمد شاهين عن سعادته بردود الأفعال، حول مسلسل صوت وصورة التي تم عرضه على قناة Dmc، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وفي تصريح خاص للفجر الفني قال شاهين:" الحمد لله، سعيد كثيرًا بردود الأفعال، وردود الأفعال فاقت التوقعات، وهذا النجاح يفكرني بنجاح مسلسل 100 وش، لأنني أقيس النجاح بجانب السوشيال ميديا في الشارع أكثر عندما كانو ينادو لي بأسم مصطفى ".

واستكمل شاهين حديثه قائلًا:" من المواقف التي حدثت لي مع الجماهير آثناء عرض المسلسل، كانو يقولوا لي لن نأخذ منك مال، ولكن أخبرنا من قتل " عصام الصياد"، فالمسلسل كان جميل على الناس جميعهم ".

أحداث مسلسل صوت وصورة



المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال “صوت وصورة”

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.