بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن تركى آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم تركى آل الشيخ محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تحدث العدد من النجوم عن الإبهار فيما حدث فى جوى اورد، من كم الحضور من الضيوف والنجوم العالميين، مشيرين إلى التنظيم الرائع.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تركى آل الشيخ..

حياة تركى آل الشيخ

ولد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ 4 أغسطس 1981، مُستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، شغل عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، اشتهر على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

تخرج من كلية الملك فهد الأمنية حيث نال درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، كما تلقى العديد من الدورات في علم الجريمة والتحقيق وإدارة المخاطر والإدارة، في عام 2009، تزوج من كريمة الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائب وزير الداخلية، وأقيم حفل الزواج في قصر الاحتفالات الكبرى بمدينة الرياض، وله ثلاثة من الأبناء هم: ناصر ومحمد وسلمان، أسس عام 2020 مؤسسة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الخيرية، له إصدار شعري مطبوع، وكتب الكثير من القصائد الوطنية وأخرى عاطفية، غنى من كلماته مشاهير العالم العربي، مثل محمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ورابح صقر وآمال ماهر وأنغام كما أن المطرب عمرو دياب، غنى من كلماته عدة أغاني «أحلى حاجة» و«أجمل عيون» وأغنية «أنت كل حياتي».

مسيرة تركى آل الشيخ العملية

بدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية واستمر حتى تقلد رتبة نقيب، ثم انتقل للعمل في إمارة الرياض لمدة عامين، عمل بعدها بمكتب أمير منطقة الرياض، وبعدها عمل بمكتب وزير الدفاع وديوان ولي العهد لمدة ثلاث سنوات، حتى يناير عام 2015 عندما تم تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وفي يونيو من عام 2017 صدر أمر ملكي بترقيته مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، في 7 سبتمبر 2017، صدر أمرٌ ملكيٌّ بتعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة حاليًّا)، خلفًا لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، واستمر في منصبه حتى 27 ديسمبر 2018، إذ صدر أمرٌ ملكيٌّ بإعفاءه من المنصب وتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للترفيه، كان يمتلك نادي الأهرام المصري، يمتلك عضوية شرفية في أندية الهلال والنصر والتعاون، وكان الرئيس الفخري لنادي التعاون والرئيس الفخري لنادي الوحدة ورئيس هيئة أعضاء الشرف، قبل أن يستقيل منهما في يونيو 2019، في 2 أغسطس 2019، اشترى نادي نادي ألميريا الإسباني رسميًا بقيمة 20 مليون يورو، ليصبح أكبر مساهم ومالك ورئيس للنادي.

جوائز حصل عليها تركى آل الشيخ

فاز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، فاز بجائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي لعام 2017، حصل على جائزة الشخصية العربية الرياضية لعام 2018، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، منحه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية في 4 مايو 2021.