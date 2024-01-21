في يوم ميلاد نجمة مصر الأولى.. ما لا تعرفه عن نبيلة عبيد

القاهرة - محمد ابراهيم - حل علينا اليوم ميلاد نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1945.

نبذة عن نبيلة عبيد

نبيلة محمد أحمد عبيد هي فنانة مصرية، قامت بتقديم عددًا كبير من الأعمال في السينما المصرية، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

حياة نبيلة عبيد

ولدت في حي شبرا، القاهرة في أسرة متوسطة الحال، وقد شبت منذ الصغر على حب التمثيل ومشاهدة الأفلام التي كانت تعرض في سينما شبرا «بالاس» القريبة من منزلها في يوم الجمعة من كل أسبوع، وكان أول من اكتشفها هو المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم مافيش تفاهم والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامِت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم رابعة العدوية للمخرج نيازي مصطفى. حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.

شهدت الفترة من منتصف سبيعينيات القرن العشرين وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين برزت كنجمة سينمائية حيث قدمت في تلك الفترة العديد من الأعمال التي لا تزال تعد من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية فلقبت بنجمة مصر الأولى.

تعاونت في تلك الفترة مع عدد من كبار الكتاب والمخرجين، من أشهرهم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والكاتب نجيب محفوظ حيث قدمت عددًا من أعمالهم الروائية والتي نالت عنها جوائز عدة كأفلام منها وسقطت في بحر العسل وولا يزال التحقيق مستمرًا وأيام في الحلال.

لكن فترة أواسط الثمانينات والتسعينات تعتبر من أهم فترات نجاح نبيلة عبيد وأفلام مثل التخشيبة، الراقصة والسياسي الأم ثر نجاحا وفيلم كشف المستور. شهدت أيضا الفترة صراعًا ومنافسة مع زميلتها اللدودة نادية الجندي. نبيلة عبيد فازت بجوائز عديدة على العديد من الأفلام.

مناصب تولتها نبيلة عبيد

عضو تحكيم في جائزة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. رئيسة لجنة تحكيم نجمة العرب.

أدوار جسدتها نبيلة عبيد

تعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها خلال رحلتها في السينما حيث لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة وإنما تنوعت الأدوار فشملت الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والخادمة والمدمنة والراقصة والقاتلة واللصة والمجندة من قبل المخابرات وغيرها من الأدوار حيث كانت نصيرا للكثير من القضايا الإنسانية وقضايا المرأة وكاشفًا للفساد في المجتمع ويعد دور الأم الذي أدته في فيلم العذراء والشعر الأبيض من أهم وأروع أدوار الأمومة في تاريخ السينما المصرية.