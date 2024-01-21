ذكرى ميلاد نجيب الريحاني.. حقيقة هجر زوجته الفرنسية له

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجيب الريحاني “فيلسوف الضحك والبكاء”، والذي يعد من أحد رواد الفن والكوميديا في زمن الفن الجميل.





تفاصيل ترك زوجته الفرنسية له





تزوج الفنان نجيب الريحاني مرتين الأولى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابني، التي ساعدته كثيرا، وشجعته على العمل في السينما، والتي قدم عبر شاشتها العديد من الأعمال السينمائية الخالدة مثل "صاحب السعادة وكشكش بيه، ولعبة الست، وأحمر شفايف، وياقوت".





بمرور الأيام نشأت الخلافات بين نجيب الريحاني وبديعة مصابني بسبب الكازينو، وحدث الانفصال، ليتزوج بعد شهور من راقصة ألمانية تدعى "لوسي دي فرناي" أنجب منها بنتا وحيدة تدعى "جينا".









وكانت قد أطلت نجلة نجيب الريحاني من خلال برنامج التاسعة تقديم الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي على التلفزيون المصري،وكشفت في مداخلة تليفونية عن قصة زواج نجيب الريحاني ووالدتها قائلة: "والدي تعرف على والدتي عام 1913 في فرنسا، حينما كان يُقدم مسرحية كشكش بيه، والدي أحب ماما التي كانت تعمل راقصة في إحدى الفرق وتزوجها.. ولم يستمر هذا الزواج كثيرا.. ماما هجرته عشان هو كان بيكلم بنات كتير".





أبرز أعماله المسرحية

قدم نجيب الريحاني عدد من المسرحيات، ومن أشهر مسرحياته: "مسرحية الجنيه المصرى عام 1931، الدنيا لما تضحك عام 1934،الستات ما يعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش عام 1936، الدلوعة عام 1939، حكاية كل يوم، الرجالة مايعرفوش يكدبوا، إلا خمسة عام 1943،حسن ومرقص وكوهين عام 1945، تعاليلى يا بطة، بكرة في المشمش، كشكش بك في باريس، وصية كشكش بك، خللى بالك من إبليس عام1916، ريا وسكينة عام 1921، كشكش بيه وشيخ الغفر زعرب، آه من النسوان، وفي عام 1946 اعتزل الريحاني المسرح.





أبرز أفلامه

كما قدم نجيب الريحاني عدد من الأفلام التي تعتبر من أفضل أفلام تاريخ السينما المصرية ، هذه الأفلام مازالت تعيش في وجداننا الآنتبهجنا وترسم البسمة على وجوهنا ومنها: "ياقوت أفندي، بسلامته عايز يتجوز، سلامة في خير، لعبة الست، وأحمر شفايف أبو حلموس،سي عمر، غزل البنات ".

وفاة نجيب الريحاني





وتوفي نجيب الريحاني يوم 8 يونيو عام 1949 عن عمر يناهز الستين عاما أثناء تصوير فيلم "غزل البنات" فتم تعديل نهاية الفيلم لتلائمالمشاهد التى صورها الريحانى.

ويعتبر وفاة نجيب الريحاني كانت بسبب خطأ من ممرضة في المستشفى اليوناني حيث كان يتداوى من مرض التيفود حيث قامت بإعطائهجرعة زائدة من عقار الأكرومايسين ليموت على الفور.