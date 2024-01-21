فاطمة كشري: "فريد شوقي إداني القوة أدافع عن إخواتي البنات.. واشتغلت مع عمالقة الفن"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فاطمة كشري، عن تفاصيل بدايتها الفنية، مؤكدة أن الراحلين فريد شوقي ونور الشريف، كانا السبب الرئيسي في حبها للفن، بجانب سر تسميتها بـ فاطمة كشري.

فاطمة كشري تتحدث عن الفنان الراحل نور الشريف

وقالت فاطمة كشري، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامجها المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: الله يرحمه أستاذ نور الشريف كنت بحب تمثيله أوي هو الملك فريد شوقي، وفريد شوقي كان بيديني القوة أدافع عن إخواتي إحنا 3 بنات وأبويا متوفي، وجت فتحية أختي بعتالي فلوس من برا وروحت أجيب ثلاجة، كنت في شارع 26 يوليو لاقيت ناس كتير دخلت وسطهم أشوف في إيه قالولي دول بيمثلوا، ببص لاقيت أستاذ تركي رحمه الله عليه وأولاده قولتلهم عايزة أشتغل معاكم، قالولي إنتي جاية بعافيتك علينا؟ روحي النقابة.

وتابعت: لما روحت النقابة طلبوا مني صورتين و6 جنيه وصورة بطاقة، وأول شغل اشتغلته كان صراع الأحفاد وتاني شغل كان كتيبة الإعدام مع الأستاذ نور الشريف، وكنت فرحانة أوي، وبعد كده اشتغلت مع أستاذ عبد الله غيث الله يرحمه وسناء مظهر.

أما عن سبب تسميتها بـ فاطمة كشري، فقالت: الحظ ضرب وروحت سيوة وقابلت العمالقة كلهم منهم أستاذ جميل راتب وأجانب، والحجة فايزة ستنا كلنا قالتلي يا ماما إنتي متجوزة؟ قولتلها آه هو اللي بيجي ليكم مطلقين ولا إيه؟ قالتلي إنتي بتردي؟ الست دي مش هتنفع معايا، وقالتلي جوزك بيشتغل إيه؟ قولتلها بتاع كشري، قالتلي خلاص هسميكي فاطمة كشري.

وأضافت: لما كنا في سيوة كنا رايحين تبع المطبخ نغسلهم ونطبخ لهم وكل يوم واحدة تمثل، وأنا رجعت من سيوة ممثلة مرجعتش على المطبخ تاني، وكنا في فيلم سجينة 67 في سجن القناطر والأستاذ بيفرق الكلام قولتله هو أنا واقفة خارسة؟ راح إداني كلمة دقي الستائر ليلتك فل، وخربت الدنيا مع أستاذة إلهام شاهين.