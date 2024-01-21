فاطمة كشري: المنافسين كتير وغاروا مني لما عملت دور معلمة.. ودنيا سمير غانم غلطانة إنها سابت مسلسل الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة فاطمة كشري، أن الفنان أحمد مكي وأحمد السقا ومحمد هنيدي، يحرصون على مساعدتها والتواصل معها طوال الوقت.



وقالت فاطمة كشري، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامجها المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: أحمد مكي وأحمد السقا بيسألوا عليا على طول وأستاذ محمد هنيدي، وأستاذ رامي إمام.

فاطمة كشري تتحدث عن أيتن عامر

كما كشفت فاطمة كشري، عدد من الأسرار عن الفنانات أيتن عامل ودنيا سمير غانم ومنة شلبي، قائلة: أيتن عامر جريئة وأي حاجة تعملها، دنيا سمير غانم لذيذة وحبوبة بس غلطانة إنها سابت الكبير أوي، ومنة شلبي الحب كله والحنية وبتتكسف لو قولتي لها شكرًا لما تديكي حاجة.

أما عن الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، فعلقت فاطمة كشري: نفسي أعمل دور معلمة، وأنا عملت معلمة قهوة في مسلسل قبل كده بس غاروا مني ومدونيش حقي وكان في ناس منافسين، أنا بطلع أي شغل ولله الحمد مع إني مش بقرأ ولا بكتب، بيحفظوني وبقف من غير ورق وبشوط، وبيكون ليا راكور وبعدين بيطفشوني معرفش ليه.



