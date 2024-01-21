فاطمة كشري: عشت مع جوزي 37 سنة وكان بيضربني كتير بسبب الفن.. وعربية الكشري اللي ربت ولادي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة فاطمة كشري، عن خلافتها مع زوجها الراحل، بسبب مواعيد تصويرها الأعمال الفنية، كما كشفت عن عدد من المواقف التي جمعتها بالفنانة ليلى علوي، وهند صبري.

فاطمة كشري ضيفة برنامج المنسي

وقالت فاطمة كشري، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامجها المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: أنا مفضلتش الفن على جوزي، وأنا قولتله أنا بحب الفن واتضربت كتير، وجوزي قالي يا تشتغلي بالنهار يا بالليل في المسرح فاختارت المسرح والجمهور بيديكي حقك وأسرة واحدة، واشتغلت 12 مسرحية، أنا بحب المسرح جدًا.

وتابعت: جوزي ضربني كتير وإيدي اتجبست، وعشت معاه 37 سنة لغاية ما رحمة الله خده وهو عنده 61 سنة، وأنا دلوقتي عندي 66 سنة، وعربية الكشري دي فضل علينا، التصوير والأفلام مالهاش ضمان زي أكل عيشي ده، العربية دي اللي ربت عيالي وعيال جوزي وجوزي الله يرحمه.

أما عن المواقف التي تعرضت خلالها لـ موقف محرج أثناء التصوير: في فيلم أحلى الأوقات الأستاذة ليلى علوي، كنا في شقة في شبرا بنصور وغلط أكتر من مرة في المشهد، والمخرجة كانت ست جميلة وبتقولي برافو يا بطة، وراح مساعد المخرج زعقلي جامد، وأنا قولتله سلام عليكم أنت بتزعقلي ليه؟ فا ليلى علوي رفضت تكمل التصوير.

وأضافت: حصلت مرة تانية في مسلسل عايزة اتجوز المخرج رامي إمام الله يباركله، هو مبيحبش الصوت العالي وكنت بتكلم مع الأستاذة هند صبري في المشهد ونسيت كلمة، راح مساعد المخرج زعق وأستاذ رامي قاله متزعقش ليها، وقالي تعالي يا مدام فاطمة وإنسي الكلمة خالص متقوليهاش فصعب عليا إني وقفت التصوير وعيطت، وهما اتضايقوا أوي علشاني، وأستاذة هند صبري مسحت دموعي وقرأت ليا قرآن ورقتني، وقالتلي حد مزعلك؟ ودخلت المشهد قولته كامل وفرحت أوي.